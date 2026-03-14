Al lavoro per anni nella segreteria di un deputato Ars | va inserita nella graduatoria degli assistenti parlamentari

Una donna che ha lavorato per anni nella segreteria di un deputato dell’Ars è stata inserita nella graduatoria degli assistenti parlamentari. La decisione arriva dopo una sentenza che riguarda direttamente il suo rapporto di lavoro e potrebbe coinvolgere altri assistenti dell’Assemblea regionale siciliana. La vicenda si concentra sui criteri di selezione e sulla validità dei contratti nel settore.

Il Tribunale ha accolto il ricorso di Maria Mirella Moscarelli, più volte contrattualizzata a tempo determinato: applicato il “decreto dignità” Una sentenza che potrebbe incidere profondamente sulla posizione di numerosi assistenti parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana. Il Tribunale di Palermo, con una decisione pronunciata il 12 marzo 2026 dal giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto di Maria Mirella Moscarelli ad essere inserita nella graduatoria del personale utilizzabile dai deputati dell’Ars. La vicenda riguarda il sistema di inserimento nell’elenco del personale da cui i deputati regionali possono attingere per assumere i propri assistenti parlamentari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Qualiano Multiservizi: nuovo errore nella graduatoria degli autistiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Qualiano Multiservizi, segnalate nuove anomalie nella graduatoria degli autistiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Altri aggiornamenti su Al lavoro per anni nella segreteria di... Discussioni sull' argomento Giudice lavoro, sì a iscrizione di un’assistente agli stabilizzati dell’Ars; Ausiliari della sanità, audizione all’Ars: verso la reinternalizzazione dei servizi; Anziani soli, morti dimenticate: all’Ars prende forma una legge per contrastare il fenomeno CLICCA PER IL VIDEO; Svolta per gli assistenti dell'Ars: Tribunale di Palermo ordina l'inserimento di Maria Mirella Moscarelli in graduatoria. Price Fallers! (3) #FPL Trossard #ARS £6.6m Sánchez #CHE £4.8m Enzo #CHE £6.6m x.com Si è aperta a Roma, nella clinica Ars Biomedica, la camera ardente per Enrica Bonaccorti, morta ieri a 76 anni. Tra le prime persone arrivate per renderle omaggio ci sono state Caterina Balivo, Vladimir Luxuria, e Gianni Mazza - facebook.com facebook