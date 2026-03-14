Apple lancerà presto l’AirTag 2, un nuovo modello di localizzatore con una potenza superiore del 50% rispetto alla versione precedente. Il dispositivo sarà venduto a un prezzo di 30,49 euro. La presentazione di questa novità si inserisce nel mercato della tecnologia indossabile, che si sta preparando a offrire una versione migliorata del suo prodotto di punta.

Il mercato della tecnologia indossabile si sta preparando a un salto di qualità con l’arrivo imminente del secondo modello del localizzatore Apple. Questo nuovo dispositivo, definito come AirTag 2, promette prestazioni superiori rispetto al predecessore e sarà disponibile subito con uno sconto del 13% sulla piattaforma di e-commerce Amazon, portando il prezzo finale a 30,49 euro. La notizia arriva in un momento in cui la gestione degli oggetti personali richiede strumenti sempre più precisi per evitare smarrimenti costosi o disaggi logistici. L’innovazione risiede nella capacità di tracciare zaini, chiavi e portafogli con una precisione mai vista prima, sfruttando una rete di localizzazione potenziata che funziona in tempo reale senza richiedere configurazioni complesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AirTag 2: potenza +50% e prezzo a 30,49€

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AirTag 2, test express

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