Agrigento | Di Rosa sceglie Dessi l’imprenditore che cambia

Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco di Agrigento con il progetto civico Tutti Insieme per una città normale, ha annunciato la nomina di Davide Dessi come secondo assessore della futura giunta. La scelta è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo importante nel percorso politico del candidato. La presentazione della squadra amministrativa si è svolta in un evento pubblico nella città.

Giuseppe Di Rosa, candidato sindaco ad Agrigento per il progetto civico Tutti Insieme per una città normale, ha identificato Davide Dessi come secondo assessore della futura giunta. L’annuncio è stato reso pubblico durante un incontro nella segreteria politica di via Manzoni, dove si sta definendo la squadra di governo in previsione delle prossime elezioni amministrative. Dessi, figura emergente proveniente dalla società civile e non dal mondo della politica tradizionale, porta con sé un profilo professionale variegato che include l’insegnamento del diritto ed economia politica, oltre a competenze nel web marketing e nel settore turistico. La sua nomina segna un chiaro indirizzo verso una gestione basata su competenze trasversali e sul coinvolgimento diretto dei cittadini nelle decisioni pubbliche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento: Di Rosa sceglie Dessi, l’imprenditore che cambia Articoli correlati Elezioni, Di Rosa svela il secondo assessore: è il giovane imprenditore Davide DessiIl candidato sindaco del progetto civico "Tutti Insieme per una città normale" ha presentato un altro componente della sua "squadra" in caso di... Bruna Dessì: la lettera che trasforma il lutto in speranzaUna lettera aperta scritta dalla figlia Valeria Cannas ha illuminato la perdita di Bruna Dessì, scomparsa a sessant’anni dopo una lunga malattia. Una selezione di notizie su Agrigento Di Rosa sceglie Dessi... Temi più discussi: Michele Sodano: È l'ora della rivoluzione gentile: ecco il mio piano per trasformare Agrigento in una capitale europea; Agrigento, il Pd sceglie Sodano: cresce la rabbia tra gli iscritti. Il Movimento Cinque Stelle non ci sta; Verso le Elezioni, Di Rosa tra la gente, i progressisti sposano Michele Sodano, centrodestra in panne; Amministrative 2026, l’area progressista si compatta su Michele Sodano. Ma ad Agrigento emerge sempre più la candidatura civica di Giuseppe Di Rosa. Elezioni, Di Rosa svela il secondo assessore: è il giovane imprenditore Davide DessiIl candidato sindaco del progetto civico Tutti Insieme per una città normale ha presentato un altro componente della sua squadra in caso di vittoria ... agrigentonotizie.it Di Rosa presenta la squadra di governo, primo passo del progetto civicoPer trovarla servono ricerche, documenti, incroci, storie cercate, non suggerite da un algoritmo. Con due caffè al mese sostieni una redazione che esplora e porta alla luce ciò che sfugge. Il ... agrigentonotizie.it Gli episodi si sono consumati a Brescia e ad Agrigento, dove la ragazzina trascorreva le vacanze estive dai parenti - facebook.com facebook Operativi i nuovi #totem informativi del Comune di #Agrigento collegati all' #app comunale. x.com