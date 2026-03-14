Il tribunale di Agrigento ha assolto un ragazzo di 21 anni di Licata, coinvolto in un procedimento riguardante possesso di cocaina e un machete. La vicenda, inizialmente considerata di facile risoluzione, ha mostrato sviluppi più articolati durante il processo. La sentenza definitiva ha stabilito l’innocenza del giovane rispetto alle accuse mosse.

Il tribunale di Agrigento ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di un giovane ventunenne originario di Licata, coinvolto in un caso che sembrava semplice ma si è rivelato complesso. Il 2 febbraio dell’anno scorso le forze dell’ordine avevano sequestrato dieci grammi di cocaina e due armi bianche durante una perquisizione domiciliare. Nonostante l’accusa iniziale, il giudice monocratico Emanuela Caturano ha stabilito l’innocenza del ragazzo. L’esito giudiziario ribalta la richiesta della procura, che aveva chiesto un anno di reclusione e una sanzione pecuniaria pari a duemila euro. La difesa, guidata dall’avvocato Angelo Maxmiliem Benvenuto, ha riuscito a dimostrare l’assenza di legami tra l’imputato e gli oggetti sequestrati nelle abitazioni controllate dal giovane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento: assolto il 21enne per cocaina e machete

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