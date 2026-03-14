Agricoltura il Biodistretto dell’Appennino si ritrova a Villa Garagnani

Il Biodistretto dell’Appennino si è riunito a Villa Garagnani per discutere delle sfide che affrontano i territori appenninici e collinari, che rappresentano il 60% del suolo italiano e ospitano il 20% della popolazione. Questi territori stanno vivendo una diminuzione di aziende agricole e di competenze nel settore. La riunione ha coinvolto rappresentanti locali e operatori del settore agricolo.

I territori appenninici e collinari, che coprono il 60% del territorio italiano ma ospitano solo il 20% della popolazione, perdono aziende agricole e competenze. A Villa Garagnani martedì 17 marzo 2026, dalle 19 alle 23, il Biodistretto Appennino Bolognese riunisce produttori, cittadini e istituzioni per valorizzare un modello agricolo resiliente e rigenerativo. ’Per una terra comune, viva, coltivata, allevata’ è il titolo scelto per il seminario pubblico promosso dal Biodistretto. L’incontro, pensato per difendere e valorizzare un modello agricolo e artigiano che sostiene comunità, tutela i territori e costruisce alleanze per il futuro, sarà dedicato al valore sociale, culturale, ambientale ed economico dell’agricoltura di piccola e media scala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura, il Biodistretto dell’Appennino si ritrova a Villa Garagnani Articoli correlati Salame veg sì, burger no: il paradosso del Ministero dell’AgricolturaMentre il Governo italiano continua a spingere in sede europea per vietare l’uso di denominazioni tradizionalmente legate alla carne sui prodotti... Altri aggiornamenti su Villa Garagnani Argomenti discussi: Agricoltura, il Biodistretto dell’Appennino si ritrova a Villa Garagnani; Diritto al ciBO – Aggiungi un posto a tavola: il programma di eventi. Agricoltura, il biodistretto dell’Appennino si ritrova a Villa GaragnaniUn seminario con aziende, amministratori pubblici e addetti ai lavori sul rapporto fra produzioni locali e cura del territorio ... msn.com