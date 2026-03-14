Agnelli a 60 anni | addio X Factor ritorno al rock

Il cantante e giudice di X Factor compie 60 anni il 13 marzo. Nel corso della sua carriera ha lavorato come frontman di una band rock di lunga data e ha partecipato come giudice nel talent show musicale. Recentemente ha annunciato che lascerà il suo ruolo nel programma per dedicarsi di nuovo alla musica dal vivo e alle produzioni rock.

Manuel Agnelli compie sessant’anni il 13 marzo, celebrando un percorso artistico che attraversa decenni di creatività italiana. La sua figura emerge come punto di snodo tra la scena musicale indipendente e lo spettacolo televisivo di massa. L’artista festeggia questa data significativa mentre si trova in una fase di transizione professionale, avendo appena lasciato il ruolo di giudice nel talent show X Factor Italia. Questa scelta segna la fine di un ciclo mediatico per concentrarsi su nuove sfide teatrali e musicali. La carriera di Agnelli non si limita alla televisione ma affonda le radici nella musica rock degli anni ottanta con la band Afterhours. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agnelli a 60 anni: addio X Factor, ritorno al rock Articoli correlati Leggi anche: Manuel Agnelli compie 60 anni: carriera, progetti e famiglia dell’icona italiana del rock alternativo Leggi anche: Manuel Agnelli compie 60, tra rock, teatro e fascino da sex symbol maturo Contenuti utili per approfondire Agnelli a 60 anni addio X Factor... Temi più discussi: Auguri a Manuel Agnelli! 60 anni vissuti intensamente, dagli Afterhours a X Factor; Manuel Agnelli compie 60 anni: carriera, progetti e famiglia dell’icona italiana del rock alternativo; I 60 anni di Manuel Agnelli il Re che ha cambiato il rock italiano; Manuel Agnelli compie 60 anni: i brani per la colonna sonora di Diabolik, quando sfasciò un camerino ad X Factor, la vita privata, 7 segreti. Agnelli, 60 anni alla ricerca dei «Suoni dal futuro»Ci sono artisti che oltre a perseguire la naturale propensione verso l’affermazione personale, il successo su larga scala, spendono porzioni importanti della loro carriera per aiutare ... ilmattino.it Manuel Agnelli compie 60 anni: i brani per la colonna sonora di «Diabolik», quando sfasciò un camerino ad X Factor, la vita privata, 7 segretiSulla sua vita privata Manuel Agnelli è riservatissimo. Si sa che è legato da diversi anni alla stilista Francesca Risi, con cui nel 2005 ha avuto la figlia Emma. ? ?«L'ho conosciuta in un'osteria sui ... corriere.it Sessant'anni il 13 marzo, Manuel Agnelli ha alle spalle una ricca carriera piena di successi. Tutto quello che c'è da sapere su di lui x.com Lo psichiatra stasera all’Auditorium Agnelli: «Ormai esprimere le proprie idee è diventato scandaloso» - facebook.com facebook