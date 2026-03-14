Aggressione a don Moretto Il mondo cattolico unito | Recuperare i valori

Il mondo cattolico di Reggio Emilia si è riunito in segno di solidarietà dopo che don Daniele Moretto è stato aggredito martedì pomeriggio davanti alla chiesa di San Giuseppe da alcuni giovani. L'episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i rappresentanti religiosi e le associazioni locali, che hanno espresso vicinanza e condanna per l’atto di violenza subito dal sacerdote. La comunità religiosa ha deciso di mantenere un atteggiamento di unità e di riflettere sui valori condivisi.

Il mondo cattolico reggiano si stringe attorno alla Chiesa dopo la violenza subita da don Daniele Moretto, pestato martedì pomeriggio davanti alla chiesa di San Giuseppe da un gruppo di giovani. "L’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Reggio Emilia esprime piena, totale e completa solidarietà a don Daniele Moretto – si legge in una nota –. Vogliamo evidenziare il coraggio di don Daniele, intervenuto a difesa della signora che stava facendo le pulizie in parrocchia. In adempimento della propria missione di pastore, don Daniele si è posto in prima persona a difesa dei più deboli. Pur non essendone il parroco, da quando vi risiede (Primavera 2020) don Daniele è diventato un punto di riferimento sia per la comunità cristiana di San Giuseppe sia del quartiere, nonostante sia gravato da numerosi e rilevanti incarichi a livello diocesano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aggressione a don Moretto. Il mondo cattolico unito: "Recuperare i valori" Articoli correlati Leggi anche: A Bruxelles conferenza su Don Sturzo con il ministro Tajani, Terrana: “Serve un progetto unitario del mondo cattolico e moderato” Contenuti utili per approfondire Aggressione a don Moretto Il mondo... Temi più discussi: Aggressione don Moretto, la diocesi: Serve supplemento di cuore e attenzione educativa; Sacerdote aggredito da un gruppo di giovani a Reggio Emilia: interviene la Diocesi. VIDEO; Aggressione a don Moretto. Il mondo cattolico unito: Recuperare i valori; Aggressione a don Daniele Moretto, la Chiesa reggiana esprime vicinanza e richiama alla pace. L’aggressione a don Daniele legata all’ambiente in cui crescono i ragazzi. VIDEOREGGIO EMILIA – Il caso del sacerdote aggredito martedì nella parrocchia cittadina di San Giuseppe: mentre i carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto, si susseguono le manifestazioni di s ... reggionline.com La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla in merito all’aggressione subita da don Daniele MorettoDon Daniele Moretto (diocesi.re.it) La Chiesa reggiana, con il Vescovo, il Vicario generale e tutti i sacerdoti e i fedeli, è segnata dall’aggressione subita da don Daniele ed è vicina al confratello, ... sassuolo2000.it In aula i due agenti della polizia locale di Milano hanno reso dichiarazioni contrastanti sull’aggressione subita da Bruna, la donna trans manganellata a maggio 2023 - facebook.com facebook A 51 anni dall’aggressione a Sergio Ramelli, il 13 marzo ci richiama alla responsabilità della memoria. In una stagione segnata da violenza politica e ideologica, Sergio pagò con la vita le proprie idee. Ricordarlo significa condannare ogni forma di odio politic x.com