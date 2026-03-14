Aggredisce un dipendente per darsi alla fuga con la refurtiva arrestato

I carabinieri di Aprilia hanno arrestato in flagranza un uomo di 33 anni, cittadino indiano senza fissa dimora in Italia, dopo aver aggredito un dipendente e tentato di fuggire con la refurtiva. L'episodio si è verificato nel corso di un intervento di polizia. L'uomo è stato portato in caserma e accusato di rapina impropria.

I carabinieri di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino indiano di 33 anni, senza fissa dimora in Italia, per il reato di rapina impropria.In particolare, i militari dopo una richiesta arrivata al 112, sono intervenuti in un supermercato del centro cittadino di Aprilia dove, poco prima, l’indagato aveva aggredito un addetto alla sicurezza che lo aveva sorpreso mentre si allontanava dopo aver rubato generi alimentari dagli scaffali e nel tentativo di allontanarsi, oltrepassando le barriere antitaccheggio. L’uomo, dopo essersi scagliato contro un dipendente del supermercato, è stato bloccato da personale addetto alla sicurezza che lo ha trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Aggredisce selvaggiamente l'ex, poi l'accoltella davanti alla casa di accoglienza: arrestato dopo la fuga ad Ascoli Approfondimenti e contenuti su Aggredisce un dipendente per darsi alla... Temi più discussi: Aggredisce un dipendente per darsi alla fuga con la refurtiva, arrestato; Aprilia, aggredisce un dipendente del supermercato per fuggire con la refurtiva: arrestato; RUBA AL SUPERMERCATO E AGGREDISCE UN COMMESSO: IN ARRESTO 33ENNE AD APRILIA; Lo stress sul lavoro non giustifica la violenza verso i clienti. Aprilia, aggredisce un dipendente del supermercato per fuggire con la refurtiva: arrestatoUn 33enne senza fissa dimora fermato dai Carabinieri per rapina impropria dopo l’intervento del personale di sicurezza ... latinaoggi.eu Ruba al Conad e aggredisce un dipendente: arrestata 30enne albaneseStava rubando merce dagli scaffali di un supermercato e, una volta scoperta, ha tentato di fuggire aggredendo un dipendente: per questo una 30enne cittadina alb ... elivebrescia.tv Tenta di rapire una bimba di due anni, il padre la trova e l'aggredisce: il video facebook Aggredisce un bimbo che giocava in casa e cerca di portarlo via: terrore a Zerfaliu x.com