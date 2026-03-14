Aggiornamento GPS 2026 evitiamo gli errori | tabelle titoli preferenze certificazioni e non solo A cosa fare attenzione Guarda il Tutorial

Durante una diretta trasmessa da Orizzonte Scuola TV, venerdì 13 marzo, Andrea Carlino e Luigi Quattrocchi hanno discusso dell’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze del 2026, evidenziando le aree da controllare come tabelle, titoli, preferenze e certificazioni. È stato presentato anche un tutorial che illustra i passaggi da seguire per evitare errori durante la procedura di aggiornamento.

Nella diretta di Question Time trasmessa da Orizzonte Scuola TV venerdì 13 marzo, Andrea Carlino ha fatto il punto sull’aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze insieme a Luigi Quattrocchi, docente ed esperto di normativa scolastica. Il confronto si concentra soprattutto sulle ultime ore utili per l’inoltro della domanda e sui problemi più ricorrenti che gli aspiranti stanno incontrando nella compilazione della piattaforma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Tutorial GPS 2026, tabelle titoli, preferenze e non solo: a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Quattrocchi. LIVE Venerdì 13 marzo alle 14:30Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le... Contenuti utili per approfondire Aggiornamento GPS 2026 evitiamo gli... Argomenti discussi: Carta Docente 2026, Varengo (Cisl Scuola): Non trasformarlo in un click day per evitare problemi. Aggiornamento GPS: la guida agli ultimi controlli prima della scadenza del 16 MarzoUltimi giorni per l'aggiornamento gps: guida pratica per evitare errori nelle domande per il biennio 2026-2028. informazionescuola.it Istanza online Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial e guida completaL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.I video tutori ... tecnicadellascuola.it