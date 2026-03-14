Durante la notte, Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello nel 2010, ha trovato due ladri nella sua abitazione a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto. Armato di un’ascia, ha affrontato gli intrusi, generando un momento di paura. L’intervento delle forze dell’ordine è stato successivamente richiesto. La scena si è svolta senza ulteriori incidenti e nessuno è rimasto ferito.

Notte di paura per Mauro Marin, 45 anni, vincitore del Grande Fratello 2010, che a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto, ha sorpreso due ladri in casa. I malviventi, entrati nel capannone di 2.000 mq con il salumificio di famiglia e il bar-osteria gestiti da Marin e dai fratelli, sono stati messi in fuga dal padrone di casa armato di ascia - che non ha usato contro i due ladri - dopo una colluttazione Marin racconta di averli affrontati dopo che le sue due cagnoline hanno iniziato ad abbaiare all'1.30 di notte. I ladri avevano tentato di rubare la sua bici e un furgone, ma il macellaio trevigiano li ha affrontati ed è riuscito a farli fuggire nei campi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Affronta i ladri con un'ascia, notte di paura per il vincitore del Gf Mauro Marin

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