Affronta i ladri con un' ascia notte di paura per il vincitore del Gf Mauro Marin
Durante la notte, Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello nel 2010, ha trovato due ladri nella sua abitazione a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto. Armato di un’ascia, ha affrontato gli intrusi, generando un momento di paura. L’intervento delle forze dell’ordine è stato successivamente richiesto. La scena si è svolta senza ulteriori incidenti e nessuno è rimasto ferito.
Notte di paura per Mauro Marin, 45 anni, vincitore del Grande Fratello 2010, che a Poisolo, frazione di Castelfranco Veneto, ha sorpreso due ladri in casa. I malviventi, entrati nel capannone di 2.000 mq con il salumificio di famiglia e il bar-osteria gestiti da Marin e dai fratelli, sono stati messi in fuga dal padrone di casa armato di ascia - che non ha usato contro i due ladri - dopo una colluttazione Marin racconta di averli affrontati dopo che le sue due cagnoline hanno iniziato ad abbaiare all'1.30 di notte. I ladri avevano tentato di rubare la sua bici e un furgone, ma il macellaio trevigiano li ha affrontati ed è riuscito a farli fuggire nei campi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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