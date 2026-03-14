Affondo bianconero per Pio Esposito | offerta monstre per tentare l’Inter

Pio Esposito, classe 2005, è al centro di un affondo della Juventus che ha presentato un’offerta importante per portarlo all’Inter. Finora la prima stagione in prima squadra del giovane attaccante si è rivelata molto positiva e ha attirato l’attenzione di diversi club, sia in Serie A che all’estero. La situazione rimane in evoluzione mentre il giocatore continua a essere sotto i riflettori.

Finora è stata molto positiva la prima stagione in prima squadra del classe 2005 Tutti pazzi per Pio Esposito? Magari non tutti, ma tanti sì tra Serie A e soprattutto estero. Un anno fa venne rimbalzato il Napoli, con De Laurentiis pronto a investire anche più di 40 milioni di euro. Affondo bianconero per Pio Esposito, le ultime (AnsaFoto) – Calciomercato.it E la prossima? Il pericolo maggiore è rappresentato dalla Premier. Arsenal e non solo, già perché Fabrizio Romano ha parlato anche del Newcastle sul suo canale YouTube. “Stando a quanto mi risulta, il Newcastle è il club che sarebbe pronto a fare un tentativo importante e serio dal punto di vista delle cifre – I bianconeri prenderanno una punta in estate e quello di Esposito è uno dei nomi che circola. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Manchester United sun yi tattaunawa kan yiwuwar daukar dan wasan gaba Francesco Pio Esposito. Sai dai kuma Inter Milan ba sa son sayar da dan wasan, domin har yanzu yana da dogon kwangila da kungiyar. Don haka, ana ganin cewa sai an kawo babb - facebook.com facebook