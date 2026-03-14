Durante la puntata di questa sera di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, è stato Andrea dell’Emilia Romagna a partecipare come concorrente. Herbert, uno dei protagonisti, si è scusato pubblicamente, creando un momento imbarazzante per De Martino. La trasmissione è andata in onda su Rai 1 e ha visto Andrea protagonista in questa puntata.

Andrea dell’Emilia Romagna è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, sabato 14 marzo, su Rai 1. Insieme a lui in studio il fratello Paolo. I due hanno giocato con il pacco numero 12. Il concorrente ha raccontato che viene da Modena e che nella vita fa il bartender. "Mi sono laureato in ingegneria elettronica, ho iniziato a lavorare come ingegnere, poi all'improvviso sono impazzito e mi sono detto 'perché non riapriamo un bar storico di famiglia?'". Paolo invece, 55 anni, ha detto che lavora nel settore metalmeccanico ma è anche socio del fratello nel locale. Dopo la presentazione della new entry della Sardegna, è stata la volta anche di Herbert, ormai presenza fissa nel programma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "vi chiedo scusa": Herbert imbarazza De Martino

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