Adrano C5 | 13-0 e la storica promozione in Serie A2

L'Adrano C5 ha vinto con un punteggio di 13-0 in una partita decisiva e ha conquistato la promozione in Serie A2. La squadra ha ottenuto la vittoria sul campo davanti ai propri tifosi, chiudendo il campionato con questa prestazione. La vittoria rappresenta un momento importante per il club e per la città, che festeggia il nuovo traguardo sportivo.

La cittadina di Adrano celebra un traguardo sportivo che segna una svolta storica per il suo club di calcio a 5. Grazie a una vittoria netta contro l’Athletic Palermo con un risultato finale di 13-0, la squadra allenata da Carmelo Sgroi ha ottenuto la promozione nella Serie A2. Questo successo, raggiunto all’interno della tensostruttura locale davanti a una folla entusiasta, conferma il dominio stagionale dei biancoazzurri e apre le porte a un campionato nazionale più competitivo. Il percorso del presidente Carmelo Perni si conclude con questo passo decisivo, coronando anni di crescita costante dopo i playoff dell’anno precedente. L’intera comunità è coinvolta nella festa, vedendo nel risultato non solo un trionfo sportivo, ma anche un’opportunità prestigiosa per la piazza locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu Articoli correlati Adrano C5, comincia la festa: la squadra del coach Carmelo Sgroi promossa in Serie A2Il club del presidente Carmelo Perni è riuscito a fare il passo decisivo verso la Serie A2, coronando un percorso di crescita costante L’Adrano C5... Brescia e Talmassons inseguono la promozione, Costa Volpino frena in Serie A2Il campionato di Serie A2 Tigotà prosegue con un atto decisivo per la classifica della Pool Promozione, influenzato da una serie di incontri che si...