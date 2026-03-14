Addio alla 53enne Patrizia Carassai | Una perdita che colpisce l’Arma

Sarnano piange la scomparsa di Patrizia Carassai, donna di 53 anni e carabiniere forestale, deceduta dopo aver combattuto contro una malattia. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e la comunità locale, che si sono stretti intorno alla famiglia. La sua perdita rappresenta un duro colpo per l’Arma e per chi l’ha conosciuta.

Sarnano in lacrime per la 53enne Patrizia Carassai (nella foto), carabiniera forestale. Affrontava da tempo una malattia. Tanti i messaggi di affetto per lei e di vicinanza al marito Andrea, alla mamma Rosalba, alla sorella Loredana e alla nipote Silvia. A partire dal Sim, Sindacato italiano militari carabinieri Marche: "Una perdita che colpisce al cuore non solo la regione, ma l’intera associazione sindacale e il comparto Forestale dell’Arma." Patrizia Carassai è stata una professionista stimata, una donna che ha servito lo Stato con una dedizione rara e uno spirito di sacrificio esemplare. In forza alla specialità Forestale dell’Arma dei carabinieri, ha saputo coniugare il rigore istituzionale con doti umane straordinarie, diventando un punto di riferimento per i colleghi che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio alla 53enne Patrizia Carassai: "Una perdita che colpisce l’Arma" Articoli correlati Addio a Patrizia Carassai: la carabiniera che amavaSarnano, piccolo borgo marchigiano, è scosso dalla perdita improvvisa di Patrizia Carassai, una carabiniera forestale di 53 anni che ha ceduto alla... Sarnano piange Patrizia Carassai: carabiniera forestale morta a 53 anni dopo una lunga malattiaChi era Patrizia Carassai, carabiniera forestale stimata nelle Marche La comunità di Sarnano, nelle Marche, si stringe nel dolore per la scomparsa di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Patrizia Carassai Argomenti discussi: Addio alla 53enne Patrizia Carassai: Una perdita che colpisce l’Arma. Addio alla 53enne Patrizia Carassai: Una perdita che colpisce l’ArmaSarnano in lacrime per la 53enne Patrizia Carassai (nella foto), carabiniera forestale. Affrontava da tempo una malattia. Tanti i messaggi di affetto per lei e di vicinanza al marito Andrea, alla ... ilrestodelcarlino.it Carabiniera forestale stroncata da un male. Lutto a Sarnano per la morte di Patrizia Carassai, aveva 53 anniTra i messaggi di cordoglio quello del Sim: «Ci stringiamo in un profondo e commosso cordoglio per la prematura scomparsa della collega Patrizia Carassai - si legge in una nota della segreteria ... corriereadriatico.it