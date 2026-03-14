Favignana piange la scomparsa di Rosa Giangrasso, la donna più longeva delle Egadi, che aveva raggiunto i 104 anni. La notizia è stata comunicata attraverso un post del sindaco, con la comunità locale che si è stretta intorno alla perdita della sua residente più anziana. La donna, conosciuta come “zia Rosina”, si è spenta sull’isola di Favignana, dove viveva da tempo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Favignana piange la sua “zia Rosina”. Si è spenta sull’isola di Favignana, in provincia di Trapani, Rosa Giangrasso, che aveva 104 anni ed era la persona più anziana dell’arcipelago delle Egadi. Per gli abitanti dell’isola non era soltanto una concittadina: tutti la conoscevano e la chiamavano affettuosamente “zia Rosina”, figura familiare e molto amata dalla comunità locale. Il cordoglio del sindaco e della comunità. A comunicare la notizia della sua scomparsa è stato il sindaco Giuseppe Pagoto, che ha voluto condividere pubblicamente il cordoglio dell’intera cittadinanza. Nel messaggio pubblicato sui social del Comune ha scritto: “Fai buon viaggio zia Rosina”, parole semplici che racchiudono l’affetto e la riconoscenza di tutta Favignana per una donna che ha rappresentato un pezzo di storia dell’isola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Rosa Giangrasso, la donna più longeva delle Egadi: il post del sindaco

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