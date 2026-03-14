Il funerale di Alessandro Ponzo si è svolto martedì scorso con il casco appoggiato sulla bara, mentre le moto hanno preceduto il feretro. Mignagola, il paese di provenienza, ha assistito in silenzio al passaggio del corteo funebre. La cerimonia si è svolta senza altri dettagli pubblici, lasciando spazio al dolore della comunità.

Il silenzio di Mignagola è stato spezzato dal rombo delle moto che hanno scortato il feretro di Alessandro Ponzo, un giovane di 25 anni scomparso tragicamente martedì scorso. La comunità di Carbonera si è riunita sabato mattina per accompagnare il ragazzo verso l’ultima dimora nel cimitero di San Giacomo a Musestrelle. L’incidente è avvenuto lungo via Brigata Emilia a Breda di Piave, dove la sua Ducati ha perso il controllo prima di schiantarsi contro un muretto e finire nel fosso. Un addio tra passione meccanica e dolore familiare. La cerimonia funebre ha la presenza massiccia di amici e conoscenti che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia colpita dal dramma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Ponzo: il casco sulla bara e il dolore di Mignagola

Articoli correlati

L’addio al piccolo Domenico: «Il nostro guerriero», la lettera di un bimbo sulla bara. Ai funerali anche Meloni, l’abbraccio tra la mamma e la manager del Monaldi – Il videoOggi, mercoledì 4 marzo, è il giorno dell’addio al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un...

Leggi anche: Lacrime e al funerale del piccolo Domenico, il particolare sulla bara. Presente Giorgia Meloni

Tutto quello che riguarda Addio a Ponzo il casco sulla bara e il...

Discussioni sull' argomento Una strada per Ponzo. Lombardi chiede il ricordo dell’ex calciatore aquilotto; Giallo a Cimadolmo: trovato morto il noto ristoratore Maurizio Bassetto. Ferite sul corpo, era in una vasca da giorni, nessuna pista esclusa; Oggi il compleanno di Paolo Ponzo. Lo Spezia non lo dimentica.

Ti dico addio e forse ti amo ancora. Non so se ti ho amato tanto … non so se ti ho amato poco; ma so che non tornerò mai più ad amare cosi. Mi rimane il tuo sorriso addormentato nella mia memoria, e il cuore mi dice che non ti dimenticheró; ma, restando solo - facebook.com facebook

Addio a Jurgen Habermas, il filosofo della ragione condivisa x.com