Sarnano piange la scomparsa di Patrizia Carassai, una carabiniera forestale di 53 anni, deceduta dopo una lunga malattia. La sua morte ha colpito profondamente il piccolo borgo marchigiano, dove era molto conosciuta. Patrizia aveva dedicato gran parte della sua vita al servizio e alla tutela del territorio locale. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti, che la ricordano per il suo impegno e la sua passione.

Sarnano, piccolo borgo marchigiano, è scosso dalla perdita improvvisa di Patrizia Carassai, una carabiniera forestale di 53 anni che ha ceduto alla malattia dopo una lunga battaglia. L’ultimo saluto si è svolto nella chiesa di Sant’Agostino, dove il dolore dei familiari è stato condiviso da un numero imponente di cittadini e colleghi. Il messaggio del sindacato Sim Carabinieri delle Marche ha sottolineato come la sua scomparsa rappresenti una ferita profonda per l’intera regione e per il comparto forestale dell’Arma. La vita professionale di Carassai è stata caratterizzata da una dedizione rara verso lo Stato e un amore viscerale per il territorio che ha sorvegliato con costanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Patrizia Carassai: la carabiniera che amava

Articoli correlati

Sarnano piange Patrizia Carassai: carabiniera forestale morta a 53 anni dopo una lunga malattiaChi era Patrizia Carassai, carabiniera forestale stimata nelle Marche La comunità di Sarnano, nelle Marche, si stringe nel dolore per la scomparsa di...

Leggi anche: Fontana, l’ultimo rientro in Duomo. Addio al vescovo che amava la città. L’impeto, i doni e l’impegno sociale

Tutto quello che riguarda Patrizia Carassai

Temi più discussi: Patrizia Carassai, carabiniera forestale morta a 53 anni: un paese intero sotto choc; Carabiniera forestale muore a 53 anni, il Sim: Spirito di sacrificio esemplare; È morta Patrizia Carassai: dolore immenso.

Sarnano, addio alla carabiniera forestale Patrizia Carassai: Arma in luttoL’Arma dei carabinieri è in lutto per la scomparsa della carabiniera forestale Patrizia Carassai, morta a soli 53 anni dopo una malattia. Una figura molto conosciuta e stimata, ricordata da colleghi e ... thesocialpost.it

Carabiniera forestale stroncata da un male. Lutto a Sarnano per la morte di Patrizia Carassai, aveva 53 anniTra i messaggi di cordoglio quello del Sim: «Ci stringiamo in un profondo e commosso cordoglio per la prematura scomparsa della collega Patrizia Carassai - si legge in una nota della segreteria ... corriereadriatico.it

Patrizia Carassai, #carabiniera forestale #morta a 53 anni: un paese intero sotto choc x.com