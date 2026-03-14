Addio a Paola Della Porta Buccianti | attrice scrittrice e anima del teatro

È deceduta all’età di 94 anni Paola Della Porta Buccianti, nota attrice, scrittrice e figura di rilievo nel mondo del teatro. La famiglia ha comunicato la sua scomparsa con un messaggio di dolore, ricordando il lungo percorso artistico e culturale che ha portato avanti nel corso degli anni. La sua figura ha lasciato un segno importante nel panorama teatrale italiano.

La famiglia ha annunciato con profondo dolore la morte di Paola Della Porta Buccianti, scomparsa all’età di 94 anni. Figura molto conosciuta nel mondo della cultura e del teatro, è stata attrice, scrittrice e insegnante di dizione, oltre che promotrice di numerose iniziative artistiche e formative. Nel 1986 fondò l’ Istituto d’Arte Drammatica, scuola dedicata al teatro e alle discipline dello spettacolo, che diresse per molti anni. Nel corso del tempo la scuola ha ospitato e visto alternarsi importanti protagonisti della scena teatrale, tra cui Eros Pagni, Franco Calabrese e Marco Giorgetti, insieme a numerosi attori, insegnanti ed esperti del settore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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