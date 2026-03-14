Addio a Enrica Bonaccorti | l’eredità alla figlia e le ultime volontà per i funerali

Enrica Bonaccorti, nota figura del panorama televisivo italiano, è deceduta recentemente. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra colleghi e fan. La figlia dell’attrice si occuperà delle pratiche funebri e dell’eredità lasciata dalla madre. Sono state rese note le ultime volontà dell’artista riguardo ai funerali.

La scomparsa di Enrica Bonaccorti ha lasciato un grande vuoto nel mondo della televisione e dello spettacolo italiano. La conduttrice e autrice, molto amata dal pubblico, si è spenta a 76 anni giovedì 12 marzo a Roma, dopo una lunga malattia. Da tempo combatteva contro un tumore al pancreas, affrontato con lucidità e consapevolezza. Accanto a lei fino all’ultimo momento è rimasta la figlia Verdiana, presenza costante negli ultimi mesi della sua vita. Consapevole delle proprie condizioni di salute, Bonaccorti aveva deciso già da tempo di mettere ordine nelle questioni personali e patrimoniali, predisponendo il proprio testamento. Anche se non ci sono comunicazioni ufficiali, appare probabile che la sua eredità sarà destinata all’unica figlia Verdiana, alla quale la conduttrice era profondamente legata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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