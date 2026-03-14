Addio a Enrica Bonaccorti il ricordo dell’ex marito | ‘Il periodo più difficile fu il passaggio dalla Rai a Mediaset’

Roma si stringe intorno alla camera ardente di Enrica Bonaccorti, che si è spenta all’età di 76 anni. L’ex marito ha ricordato il momento più difficile della sua vita, ovvero il passaggio dalla Rai a Mediaset. La conduttrice televisiva e autrice è stata una figura nota nel mondo dello spettacolo italiano. La città rende omaggio a una delle sue protagoniste più riconoscibili.

Il ricordo alla camera ardente: le parole dell’ex marito. Roma rende omaggio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice televisiva e autrice, scomparsa all’età di 76 anni. Davanti alla camera ardente allestita nella capitale, amici, colleghi e familiari si sono riuniti per darle l’ultimo saluto. Tra le persone presenti anche Daniele Pettinari, regista e sceneggiatore che fu il primo marito della conduttrice e padre della loro unica figlia, Verdiana. Uscendo dalla camera ardente, Pettinari ha ricordato uno dei momenti più complessi della carriera televisiva di Bonaccorti. “Il periodo più difficile per Enrica fu quando passò dalla Rai a Mediaset”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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