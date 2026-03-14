Addio a Enrica Bonaccorti | a chi va l’eredità della conduttrice

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Enrica Bonaccorti, autrice e conduttrice, avvenuta giovedì 12 marzo a Roma. La donna aveva 76 anni e la notizia ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e appassionati. La sua carriera si è sviluppata in diversi programmi televisivi, lasciando un segno importante nel panorama televisivo nazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa della storica autrice e presentatrice. Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la morte di Enrica Bonaccorti, scomparsa a 76 anni giovedì 12 marzo a Roma. La conduttrice e autrice televisiva combatteva da tempo contro un cancro al pancreas, malattia che alla fine non le ha lasciato scampo. La sua scomparsa ha provocato profonda commozione tra colleghi, amici e nel pubblico che per anni l’ha seguita in televisione. L’ultimo saluto si è svolto nella Capitale, dove è stata allestita la camera ardente presso la clinica Ars Medica. Accanto a lei fino agli ultimi momenti c’è stata la figlia Verdiana, figura centrale della sua vita privata e familiare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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