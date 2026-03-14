Addio a Carmela Pampaloni La balneare schietta e battagliera

Carmela Dell’Olio Pampaloni, nota come la balneare energica e battagliera, è scomparsa a 81 anni. Era la titolare storica del bagno Annetta, un punto di riferimento sulla costa. La sua presenza si è fatta notare per la schiettezza e il carattere deciso. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra chi la conosceva e frequentava il suo stabilimento.

E’ stata la balneare energica e battagliera per eccellenza. Se n’è andata a 81 anni Carmela Dell’Olio Pampaloni, storica titolare del bagno Annetta. Sotto la sua guida, lo stabilimento è diventato un’icona della Versilia, frequentato da una clientela internazionale e da vip. È stata lei infatti, assieme al marito Franco Pampaloni (nome di spicco del mondo della vela, scomparso nel 2019 e a cui è stato intitolato un trofeo) a dare impulso alla logica di accoglienza e a trasformare una gestione familiare in un servizio di lusso capace di soddisfare richieste d’élite con creatività e professionalità mettendo servizi a disposizione del cliente.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Carmela Pampaloni. La balneare schietta e battagliera Articoli correlati Addio a Orlando Marano, scompare la voce schietta dei Pratola FolkSi è spento Orlando Marano, figura centrale della musica popolare irpina e storico componente dei Pratola Folk. Addio a Lella Roveda, battagliera per i diritti delle persone con disabilitàSi è spenta ieri, 11 gennaio, a 72 anni Lella Roveda (all'anagrafe Emanuela), battagliera per i diritti delle persone con disabilità a Legnano.