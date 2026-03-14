addio a carlo casi un volto amato della televisione aretina

Arezzo dice addio a Carlo Casi, scomparso all’età di 83 anni. Giornalista e volto noto della televisione locale, Casi ha trascorso decenni accompagnando le notizie della regione con la sua presenza rassicurante e una voce riconoscibile. La sua attività si è concentrata principalmente nel campo dell’informazione televisiva aretina, lasciando un’impronta duratura nel panorama mediatico locale.

Arezzo saluta con affetto Carlo Casi, scomparso all’età di 83 anni. Un volto familiare, una voce riconoscibile e rassicurante per generazioni di telespettatori, che per decenni hanno seguito il suo lavoro nel mondo dell’informazione locale. Dirigente della Usl molto stimato, Carlo Casi ha coltivato parallelamente la sua grande passione per la comunicazione e il giornalismo. I primi passi nell’emittenza locale risalgono ai primi anni delle “radio libere”, quando conduceva su Radio Torre Petrarca un programma revival dedicato alle canzoni degli anni Sessanta, condividendo con gli ascoltatori ricordi, musica e racconti. Dalla fine degli anni Ottanta e fino al 2018 è stato uno dei volti storici della videocronaca aretina su Teletruria. 🔗 Leggi su Lortica.it

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