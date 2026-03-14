Nel Golfo Persico, gli impianti di desalinizzazione sono stati colpiti a causa del conflitto tra Iran e l’alleanza tra Stati Uniti e Israele. La situazione ha portato a un rischio crescente di collasso idrico nella regione, dove l’acqua rappresenta una risorsa fondamentale. Le tensioni si sono manifestate attraverso attacchi mirati, mettendo in discussione la sicurezza e la stabilità del sistema idrico locale.

Il conflitto tra Iran e l’asse Stati Uniti-Israele ha trasformato gli impianti di desalinizzazione in bersagli strategici nel Golfo Persico. Attacchi con droni hanno già colpito infrastrutture idriche critiche, come testimoniato dal danneggiamento di un impianto a Bahrein. La regione ospita il 40% della capacità mondiale di desalinizzazione, producendo quotidianamente circa 29 milioni di metri cubi di acqua potabile. Per nazioni come Kuwait ed Emirati Arabi Uniti, questa risorsa è vitale: il 90% dell’approvvigionamento dipende da queste tecnologie. La distruzione di tali strutture non è solo un danno economico, ma una minaccia esistenziale per la sopravvivenza civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua come arma: il Golfo rischia il collasso idrico

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