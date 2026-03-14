Acerno | la castagna vincente la scienza certifica

La castagna di Acerno ha ricevuto una certificazione scientifica che ne conferma la qualità superiore rispetto a quella di altri comuni. Lo studio è stato condotto dal Dipartimento di Farmacia e Met4Health dell’Università di Salerno, che ha analizzato i campioni provenienti dal territorio. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale dell’ateneo.

La castagna di Acerno ha ottenuto una certificazione scientifica che ne attesta la superiorità qualitativa rispetto ai campioni di altri comuni, grazie a uno studio condotto dal Dipartimento Farmacia e Met4Health dell’Università degli Studi di Salerno. Questa scoperta apre nuove prospettive per l’economia locale, con un incontro previsto per il 2 maggio dedicato alla registrazione De.CO come leva strategica per lo sviluppo del prodotto. L’indagine ha analizzato i campioni raccolti in diverse zone del territorio, confermando caratteristiche eccellenti presenti in tutte le aree indagate. Il progetto è stato reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione Matassino Prof. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acerno: la castagna vincente, la scienza certifica Articoli correlati Confermata l'eccellenza della castagna di Acerno: i risultati dello studio del Dipartimento Farmacia e Met4Health dell'UnisaSi terrà il 2 maggio un incontro in cui saranno indicate anche le modalità di adesione al registro De. La Scienza dei Supereroi: appuntamento speciale a Città della ScienzaUn viaggio dove la fantasia diventa realtà! Ogni bambino (e, ammettiamolo, anche ogni adulto!) ha certamente un eroe nel cuore.