Accoglienza dei croceristi Previsti 45 approdi in porto
Il Comune di Ancona e l'Autorità Portuale hanno firmato un accordo che prevede 45 approdi di navi da crociera nel porto cittadino nel 2026. L'intesa riguarda la gestione degli arrivi e delle soste delle crociere, con l'obiettivo di organizzare meglio l'accoglienza dei turisti. L'accordo è stato firmato nelle ultime settimane e si applica al prossimo anno.
Accoglienza dei croceristi, accordo siglato per il 2026 tra Comune di Ancona e Autorità Portuale. La giunta comunale ha approvato lo schema di accordo con l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale per l’accoglienza dei croceristi che faranno scalo nel porto dorico durante la stagione in corso. L’intesa conferma la collaborazione tra le due istituzioni per migliorare i servizi di accoglienza ai passeggeri delle navi da crociera e rafforzare il ruolo del porto di Ancona come porta di accesso turistica alla città e al territorio marchigiano. Con l’approvazione dell’accordo la città si prepara quindi ad accogliere la stagione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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