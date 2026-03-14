Accoglienza dei croceristi Previsti 45 approdi in porto

Il Comune di Ancona e l'Autorità Portuale hanno firmato un accordo che prevede 45 approdi di navi da crociera nel porto cittadino nel 2026. L'intesa riguarda la gestione degli arrivi e delle soste delle crociere, con l'obiettivo di organizzare meglio l'accoglienza dei turisti. L'accordo è stato firmato nelle ultime settimane e si applica al prossimo anno.