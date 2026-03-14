Nel 2025, il settore delle conserve ittiche ha registrato un aumento del 27,6% nel valore delle acciughe Cantabrico. Nonostante le difficoltà economiche, il mercato ha mostrato una crescita significativa grazie alla forte domanda di prodotti di qualità e alla specializzazione del settore. I dati indicano un incremento rilevante rispetto agli anni precedenti, confermando una tendenza positiva per questo segmento di mercato.

Il 2025 si chiude con un risultato inaspettato per il settore delle conserve ittiche, dove qualità e specializzazione hanno prevalso nonostante l’incertezza economica. I dati indicano che mentre il mercato generale delle acciughe ha registrato una crescita modesta del 1,1% in volume e del 2,1% in valore, il segmento specifico delle acciughe del Cantabrico ha mostrato una performance netta con incrementi del 7,2% a volume e del 10,6% a valore. In questo scenario di inflazione persistente, la strategia di Gruppo Consorcio si è distinta nettamente, superando la media di mercato con una crescita del 24,1% in volume e del 27,6% in valore nel comparto delle acciughe del Cantabrico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acciughe Cantabrico: +27,6% di valore nel 2025

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