Il 14 marzo segna un giorno importante nell’evoluzione dei chatbot AI, con un software che si distingue per la capacità di interagire in modo più naturale con gli utenti umani. Questo sistema si basa su modelli linguistici avanzati, progettati per migliorare le risposte e rendere più fluide le conversazioni digitali. La data rappresenta un momento di svolta nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale dedicati all’assistenza e alla comunicazione online.

Il 14 marzo 2023 OpenAI ha lanciato ChatGPT – 4 (acronimo di Chat Generative Pre-trained Transformer, in italiano “trasformatore generativo pre-addestrato per chat”): una nuova versione, del chat bot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico. Una evoluzione significativa in quanto modello multimodale, capace di accettare input di immagini oltre al testo. Nel corso del 2023 sono state aggiunte funzionalità come la navigazione web in tempo reale, il supporto ai plugin di terze parti e la capacità di analizzare file PDF e dati complessi. Specializzato nella conversazione con utenti umani, il software utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni per comprendere e generare testo in linguaggio naturale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 14 marzo, l’evoluzione del chat bot AI

Articoli correlati

Leggi anche: Almanacco | Sabato 14 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Almanacco 14 gennaio | Santo, compleanni, accadde oggi e proverbio del giornoUna panoramica a tutto tondo su quelli che sono stati gli accadimenti che, più di altri, hanno segnato la storia e che sono accaduti proprio in...

Una raccolta di contenuti su Accadde oggi

Temi più discussi: Almanacco | Sabato 14 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 14 e il 15 marzo; Referendum: si scaldano i motori, in arrivo Bonafè e Nordio. Il taccuino elettorale con tutti gli appuntamenti; Io Prevengo, nelle piazze lombarde il truck della salute di Lilly.

Almanacco | Sabato 14 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoAd Anaheim i Metallica si esibiscono dal vivo per la prima volta: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

Oggi 14 Marzo | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoIl 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è curioso e brillante, con una forte inclinazione alla riflessione e alla scoperta. È una persona che ama comprendere le leggi pr ... vicenzatoday.it

ACCADDE OGGI Il 13 marzo 1985 a #Cosenza venne ucciso il direttore del carcere Sergio Cosmai, 36 anni. #Vittimainnocente di #ndrangheta Era impegnato nella gestione di una comunità detenuta poco rispettosa dell’autorità dello Stato, dedicando gli ultim - facebook.com facebook