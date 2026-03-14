Abruzzo | mobilitazione capillare contro la riforma

L’Abruzzo si prepara per una settimana di mobilitazioni contro la riforma costituzionale, con manifestazioni programmate in diverse città. Sabato 14 marzo 2026, alle 12:46, si è tenuta una conferenza stampa in cui sono state annunciate iniziative di protesta e assemblee pubbliche. Il referendum costituzionale è previsto per il 22 e 23 marzo.

Sabato 14 marzo 2026, alle 12:46, l’Abruzzo si prepara per un’ultima settimana di mobilitazione in vista del referendum costituzionale fissato per il 22 e 23 marzo. I Giovani Democratici della regione hanno lanciato una campagna capillare che toccherà piazze, mercati e università per spiegare i contenuti della riforma sulla giustizia e la separazione delle carriere dei magistrati. L’obiettivo è chiaro: sostenere il voto No contro un provvedimento considerato pericoloso per l’equilibrio dei poteri statali. L’organizzazione giovanile non si limiterà ai discorsi pubblici ma scenderà nei luoghi di vita quotidiana degli abruzzesi, portando informazioni dirette ai cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo: mobilitazione capillare contro la riforma Articoli correlati FdI Avellino all’attacco per il referendum sulla giustizia: mobilitazione capillare in IrpiniaGazebo informativi, convegni e banchetti dal Coordinamento Provinciale in vista del voto del 22 e 23 marzo. Mobilitazione in Irpinia contro la riforma Nordio: si prepara la protestaL’iniziativa, con il coordinamento del referente campano del Comitato, l’ex presidente del Tribunale di Napoli Ettore Ferrara, e i componenti della...