La Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato sabato 14 marzo 2026 una serie di provvedimenti che riguardano la tutela ambientale, il patrimonio abitativo e lo sviluppo industriale. Tra le decisioni prese, c’è l’ufficializzazione di 22 siti Natura 2000, destinati alla protezione della biodiversità e degli ecosistemi della regione. Questi provvedimenti coinvolgono diversi settori e si inseriscono in un quadro di interventi per il territorio.

Sabato 14 marzo 2026, la Giunta regionale abruzzese ha dato il via libera a una serie di provvedimenti strategici che toccano l’ambiente, il patrimonio abitativo e lo sviluppo industriale. Il cuore dell’incontro è stato l’approvazione dei format obiettivi-misure per 22 Zone Speciali di Conservazione della rete Natura 2000, un atto necessario per definire le regole di tutela degli habitat locali. Parallelamente, sono state sbloccate risorse per la riqualificazione degli alloggi pubblici e firmato un accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana per potenziare il settore aerospaziale nel territorio. Queste decisioni non rappresentano semplici atti amministrativi isolati, ma costituiscono i tasselli di una strategia complessa volta a bilanciare protezione ambientale e crescita economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: 22 siti Natura 2000, via libera alla tutela

Articoli correlati

Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo protagonista alla Slow Wine Fair 2026: 40 cantine in vetrina a BolognaDa domenica 22 a martedì 24 febbraio, il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo sarà tra i protagonisti della manifestazione internazionale dedicata al vino...

Leggi anche: Via libera alla risoluzione per istituire l'ordine degli informatori scientifici del farmaco in Abruzzo

Approfondimenti e contenuti su Abruzzo 22 siti Natura 2000 via libera...

Discussioni sull' argomento Giunta Abruzzo: via libera alle misure per la tutela dei siti Natura 2000; Giornate FAI di Primavera 2026: 33 luoghi aperti in Abruzzo il 21 e 22 marzo; Giornate Fai di primavera, l'elenco dei siti visitabili in Abruzzo; Giornate FAI di Primavera 2026: Marsilio, 33 aperture in Abruzzo tra borghi e città.

Natura e qualità della vita: un italiano su due vorrebbe vivere in AbruzzoRitmi sostenibili, natura, qualità dei servizi. Sono alcuni dei punti di forza dell’Abruzzo. Secondo una ricerca presentata a Roma il 21 maggio nel corso dell’evento ufficiale di lancio ... corriere.it

Questa sera a Montesilvano ho portato il saluto della Regione Abruzzo alla IX Scuola di Formazione per Studenti “High Hopes” del Movimento Studenti di Azione Cattolica. Oltre 2000 ragazzi da tutta Italia, con un entusiasmo e una partecipazione davvero coi - facebook.com facebook

TGR Abruzzo del 13/03/2026 ore 19:30 x.com