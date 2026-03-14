Abi a febbraio cala al 3,42% il tasso sui mutui per l’acquisto di abitazioni

A febbraio, il tasso sui mutui per l'acquisto di abitazioni è sceso al 3,42 per cento secondo il bollettino mensile dell’Abi. Nel frattempo, la raccolta bancaria è aumentata e si è registrato un miglioramento nei crediti deteriorati. Questi sono i principali dati presentati dall’associazione bancaria relative all’andamento del settore finanziario nel mese passato.

Più credito a famiglie e aziende, più risparmio affidato alle banche, tassi in calo sui nuovi mutui e sui finanziamenti alle imprese, crediti deteriorati ancora in discesa. Il bollettino mensile Abi di febbraio 2026 fotografa un sistema bancario in cui prestiti bancari e raccolta da clientela continuano a rafforzarsi insieme: da un lato cresce il denaro erogato all’economia reale, dall’altro aumentano depositi, obbligazioni e investimenti in titoli custoditi presso gli istituti. A febbraio 2026 i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati del 2,1% su base annua, proseguendo il percorso di crescita avviato a marzo 2025. Per le famiglie è il quattordicesimo mese consecutivo di aumento; per le imprese l’ottavo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Abi, a febbraio cala al 3,42% il tasso sui mutui per l’acquisto di abitazioni Articoli correlati Leggi anche: Abi: tasso prestiti dicembre invariato al 3,97%, mutui al 3,37% Approfondimenti e contenuti su Abi a febbraio cala al 3 42 il tasso... Abi, a febbraio cala al 3,42% il tasso sui mutui per l’acquisto di abitazioniIl bollettino mensile dell’Abi: sale la raccolta bancaria, migliorano i crediti deteriorati e scendono i tassi sulle nuove operazioni per la casa e sulle imprese ... msn.com Abi, a febbraio sale ancora la raccolta diretta, +4% a 2.145 miliardiLa raccolta diretta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) delle banche in Italia a febbraio scorso è risultata in aumento del 4% su base annua raggiungendo i 2. (ANSA) ... ansa.it