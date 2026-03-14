A Viterbo riparte la caccia agli asparagi storia e segreti del germoglio della Tuscia

A Viterbo torna la raccolta degli asparagi, un rito che coinvolge i residenti e i coltivatori locali. Con l'inizio di marzo, i boccioli emergono nel territorio, segnando il ritorno di questa tradizione. La regione è famosa per il germoglio della Tuscia, che ogni anno attira appassionati e operatori del settore. La stagione si concentra sulla scoperta e la tutela di questa coltura tipica.

Dalle colline dei Cimini alle rive del lago di Bolsena, riparte la raccolta della pianta primaverile tra cucina e tradizioni???Con i primi soli di marzo si risvegliano i boccioli più buoni del territorio, e con loro tutti gli abitanti del viterbese. Per chi vive nella Tuscia, la ricerca di questo germoglio è un’abitudine che si tramanda tra generazioni e che caratterizza la cucina locale del periodo pasquale. La raccolta avviene lungo i sentieri e nelle macchie di tutto l'alto Lazio, dove il terreno vulcanico favorisce la crescita spontanea di una pianta dal sapore unico.?L'asparago era già apprezzato dagli etruschi per le sue proprietà depurative. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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