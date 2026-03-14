A Valenzano Versacci contro le mafie | poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Mercoledì 18 marzo 2026 alle 20.00, presso l’Aula Magna della sede dell’associazione Lucidafollia a Valenzano, si terrà l’evento “Versacci contro le mafie – Poetry Slam”. La serata è dedicata alla memoria delle vittime innocenti delle mafie e prevede una performance di poesia e parole in ricordo di chi ha perso la vita a causa di attività criminali. L’iniziativa si svolge in un immobile comunale di Via Di Vittorio 5.

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 20.00, l’Aula Magna della sede dell’associazione Lucidafollia, nell’immobile comunale di Via Di Vittorio 5 a Valenzano, ospiterà “Versacci contro le mafie – Poetry Slam”, una serata dedicata alla memoria delle vittime innocenti delle mafie attraverso la parola poetica e la testimonianza civile.L’iniziativa, promossa dall’Associazione Laboratorio di cittadinanza attiva “Lucidafollia” – ODV, è realizzata con il patrocinio del Comune di Valenzano e in collaborazione con il Presidio di Valenzano di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con Slammals – Poetry Slam Puglia ed è valida per il circuito della LIPS - Lega Italiana Poetry Slam. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Leggi anche: Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, il 21 marzo evento per le scuole. Materiali di studio Aggiornamenti e notizie su A Valenzano Versacci contro le mafie... Argomenti discussi: a valenzano versacci contro le mafie: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie; Poesia contro le mafie | 8 poeti sfidano l’oblio a Valenzano. A Valenzano Versacci contro le mafie: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafieMercoledì 18 marzo 2026, alle ore 20.00, l’Aula Magna della sede dell’associazione Lucidafollia, nell’immobile comunale di Via Di Vittorio 5 a Valenzano, ospiterà Versacci contro le mafie – Poetry Sl ... baritoday.it