A Ronchis la presentazione di L' albero delle matite di Ada Iuri

Venerdì 20 marzo alle 18.30 si terrà a Ronchis, nella sala della Protezione Civile, la presentazione del libro “L'albero delle matite” scritto da Ada Iuri. L'evento consisterà nell'incontro pubblico dedicato alla presentazione dell'opera letteraria, con la partecipazione dell'autrice. La serata sarà aperta a chi vuole conoscere meglio il contenuto del libro e ascoltare direttamente dalla scrittrice alcune riflessioni sul suo lavoro.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Venerdì 20 marzo, alle 18.30, nella sala della Protezione Civile a Ronchis, verrà presentato il libro “L'albero delle matite”, di Ada Iuri. L'evento è organizzato dal Comune di Ronchis, in collaborazione con la commissione cultura. La scuola primaria italiana, negli ultimi anni, ha subito una serie di trasformazioni che ne hanno frammentato l’efficacia e le hanno tolto il prestigio di scuola di base fra le eccellenze in Europa. È finita l’epoca dei programmi, che si sono trasformati ora in “indicazioni nazionali per valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale” di ogni studente, cittadino in un contesto europeo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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