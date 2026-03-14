Nel 1944 a Roma si svolsero rastrellamenti durante l’occupazione militare, tra cui uno noto con il nome in codice di Unterhemen Walfisch, o Operazione Balena. Anche il padre di De Sisti fu coinvolto in uno di questi rastrellamenti, che fecero parte delle azioni di repressione condotte in quegli anni. La città vide quindi eventi drammatici legati a questa operazione militare.

Anche a Roma in quel 1944 si verificarono rastrellamenti, uno dei più tristemente noti ebbe il nome in codice di Unterhemen Walfisch (Operazione Balena). Il 17 aprile 1944 furono deportate centinaia 750 persone, anche se il numero esatto non è mai stato individuato. Tutti maschi tra i 16 e i 55 anni, alcuni riuscirono a fuggire, molti furono portati al campo di Fossoli, vicino a Carpi, e poi a Ratibor in Polonia. Tra gli arrestati anche Romolo De Sisti, padre dell’ex azzurro Giancarlo (foto), e Alfredo Welby, ex calciatore della Roma e padre di Piergiorgio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - A ROMA. Anche papà De Sisti in un rastrellamento

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