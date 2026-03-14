A Posillipo apre Chubby Smash | il panino americano da gustare sul curvone

A Posillipo è stato inaugurato Chubby Smash, un nuovo locale dedicato allo street food situato in via Francesco Petrarca 93, vicino al curvone panoramico. Il locale propone lo smash burger in stile americano, offrendo ai clienti un’opzione di street food da gustare in zona. L’apertura del locale si inserisce nella proposta di ristorazione della zona, che si arricchisce di questa nuova offerta culinaria.

Un nuovo indirizzo dedicato allo street food arriva a Posillipo. In via Francesco Petrarca 93, a pochi passi dal celebre curvone panoramico, ha aperto Chubby Smash, locale che punta a portare a Napoli lo smash burger in stile americano. Il format è quello del take away puro, senza posti a sedere. L’idea è semplice: prendere il proprio panino e gustarlo poco più avanti, affacciati sul panorama del golfo dal curvone di Posillipo, uno dei punti più suggestivi della città. Il progetto propone smash burger preparati seguendo la tecnica americana della carne schiacciata sulla piastra, ancora poco diffusa nel capoluogo partenopeo. Il risultato è un prodotto ispirato alla cultura dello street food statunitense ma realizzato con attenzione alla qualità delle materie prime e con collaborazioni con produttori locali campani. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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