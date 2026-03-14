A Napoli, la pizza rappresenta molto più di un piatto: è un simbolo culturale che si tramanda di generazione in generazione. Le pizzerie storiche della città preparano ogni giorno le loro specialità, attirando clienti da tutto il mondo. La tradizione si manifesta attraverso le tecniche di impasto e cottura, mentre i locali si riempiono di persone che condividono un momento di convivialità.

A Napoli, la pizza non è semplicemente cibo. È racconto, rito, identità. È il profumo che si insinua nei vicoli, è l’attesa davanti al forno a legna, è la chiacchiera tra il pizzaiolo e il cliente, è la mano sapiente che stende l’impasto, che lo gira con un gesto rapido e lo affida al fuoco come si affida un segreto. Chi nasce e vive a Napoli non mangia una pizza, la celebra. Da secoli, la pizza accompagna la vita dei napoletani. Non è un prodotto della ristorazione, è parte della loro quotidianità, della loro cultura popolare. Si mangia per festeggiare, per consolarsi, per stare insieme, per far passare la serata. È economica, accessibile, democraticamente perfetta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - A Napoli la pizza è un’identità: più di un piatto, un atto d’amore quotidiano

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A Napoli, la pizza si piega in quattro e si porta via.

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