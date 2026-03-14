A Milano il Teatro Ringhiera riaprirà dopo dieci anni | lavori quasi finiti

A Milano il Teatro Ringhiera si appresta a riaprire dopo dieci anni di chiusura, con i lavori che sono ormai quasi completati. La Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la concessione d’uso a titolo oneroso dello spazio, che si trova nel quartiere Abbiategrasso. La riapertura del teatro rappresenta un passo importante per la vita culturale della zona.

Il comune ha approvato le linee d'indirizzo per la gestione. Si prevede la fine della riqualificazione per fine anno La riapertura del Teatro Ringhiera è più vicina. La Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per la concessione d’uso a titolo oneroso dello storico presidio culturale del quartiere Abbiategrasso. È chiuso al pubblico dal 2017, e sono in corso gli interventi per riqualificarlo. Dovrebbero terminare entro la fine dell’anno. “Questo provvedimento - dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - rappresenta un altro passo importante verso la riapertura dello storico spazio nel quartiere Abbiategrasso: un luogo che per anni è stato un motore di creatività, socialità e partecipazione e che puntiamo a restituire alla città per la stagione teatrale 20272028. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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