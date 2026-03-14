A Frosinone nonostante il foglio di via obbligatorio 41enne scovato dai carabinieri

A Frosinone, i carabinieri hanno individuato un uomo di 41 anni nonostante fosse soggetto al foglio di via obbligatorio. Nei giorni scorsi, durante controlli straordinari, le forze dell’ordine hanno verificato numerose persone e veicoli nel quadro di operazioni mirate alla sicurezza pubblica. Tra i soggetti controllati, l’uomo è stato rintracciato e identificato dalle forze dell’ordine.

Controlli straordinari dei militari. Elevate 8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. 2 patenti di guida ritirate I carabinieri della compagna di Frosinone hanno effettuato, nei giorni scorsi, alcuni controlli straordinari che si inquadrano nella più ampia strategia a tutela della sicurezza pubblica. L’obiettivo principale dei controlli è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale: per questi sono stati effettuati numerosi posti di blocco. I carabinieri hanno infatti intensificato il pattugliamento sulle strade per aumentare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Nel corso dei servizi di... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Guida ubriaco e prende a calci l'auto dei carabinieri: foglio di via obbligatorio per un 41enneNel corso delle operazioni dei militari per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, il 41enne si è dapprima presentato in evidente stato di... Altri aggiornamenti su Frosinone nonostante Temi più discussi: Trovato in città nonostante il divieto di ritorno: denunciato a Frosinone; Frosinone, un gettonista da 35mila euro al mese? La Asl si difende, l’Anaao chiede chiarezza; Grifone, la vetta è protetta! Vittoria con il brivido per il Frosinone; Il Volley Maschile torna in scena con le Finali u15 maschili. Frosinone, la crisi del commercio: in città persi 144 negozi dal 2012. In crescita solo ristoranti e farmacieUn quadro a tinte fosche quello che emerge dall'undicesima edizione del report Città e demografia d'impresa dell'Ufficio Studi Confcommercio. I dati ... ilmessaggero.it Elezioni provinciali Frosinone: il centrodestra dilaga con FdI, la Lega raddoppia. Il PD tiene ma resta all’opposizioneFROSINONE - Si sono chiuse le urne a Palazzo Iacobucci e il responso del voto ponderato è netto: il centrodestra conquista la maggioranza assoluta nel nuovo Co ... etrurianews.it Belli, colorati e in continuo sventolio: i vessilli dei doriani presenti a Frosinone, che nonostante il risultato continuano a farsi sentire e a colorare il settore ospiti con passione e orgoglio - facebook.com facebook