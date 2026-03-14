A Frosinone nonostante il foglio di via obbligatorio 41enne scovato dai carabinieri

A Frosinone, i carabinieri hanno identificato e controllato un uomo di 41 anni, nonostante fosse soggetto a un foglio di via obbligatorio. Nei giorni scorsi, durante controlli straordinari, le forze dell’ordine hanno verificato numerose persone e veicoli, inserendosi in un’operazione più ampia volta a garantire la sicurezza pubblica nella zona.

Controlli straordinari dei militari. Elevate 8 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. 2 patenti di guida ritirate I carabinieri della compagna di Frosinone hanno effettuato, nei giorni scorsi, alcuni controlli straordinari che si inquadrano nella più ampia strategia a tutela della sicurezza pubblica. L’obiettivo principale dei controlli è quello di garantire la sicurezza della circolazione stradale: per questi sono stati effettuati numerosi posti di blocco. I carabinieri hanno infatti intensificato il pattugliamento sulle strade per aumentare la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni. Nel corso dei servizi di... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Guida ubriaco e prende a calci l'auto dei carabinieri: foglio di via obbligatorio per un 41enneNel corso delle operazioni dei militari per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni, il 41enne si è dapprima presentato in evidente stato di... Tutti gli aggiornamenti su Frosinone nonostante Temi più discussi: A Frosinone nonostante il foglio di via obbligatorio. 41enne scovato dai carabinieri; Frosinone, un gettonista da 35mila euro al mese? La Asl si difende, l’Anaao chiede chiarezza; Il Volley Maschile torna in scena con le Finali u15 maschili; Il Pagellone di Frosinone – Sampdoria 3-0. Frosinone, Alvini dopo il 2-2 di Cesena: «Siamo in corsa per la Serie A, serve fiducia»Dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Cesena, l’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini ha analizzato la gara in conferenza stampa, soffermandosi sugli errori commessi dalla squadra ma anche sug ... ilovepalermocalcio.com Il Frosinone torna a gioire: 3-0 alla SampdoriaTre punti importanti per la squadra di Alvini dopo tre pareggi nelle ultime sfide. La decidono Fiori, Raimondo e Corrado ... ciociariaoggi.it MIGNANI ESONERATO DOPO IL PARI CON IL FROSINONE... Non è riuscito evitare l’esonero l'allenatore del Cesena, Michele Mignani, nonostante il bellissimo pari di questo pomeriggio contro il Frosinone e l'ottavo posto in classifica (in piena corsa play-of facebook