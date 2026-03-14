A Esposito risponde Krstovic l' Atalanta riprende l' Inter nel finale tra le polemiche

Nella partita tra Atalanta e Inter, Esposito ha segnato rispondendo a Krstovic, portando la squadra di casa a pareggiare nel corso del secondo tempo. La gara si è conclusa con alcune polemiche legate a decisioni arbitrali e momenti di tensione tra i giocatori. La formazione nerazzurra, reduce dalla sconfitta nel derby, rischia di perdere ulteriore terreno in classifica.

Inter-Atalanta 1-1 Marcatori: 26' pt Esposito, 36' st Krstovic. Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5, Akanji 6 (35' st de Vrij sv), Carlos Augusto 6.5; Dumfries 5.5, Barella 6 (31' st Frattesi 5.5), Zielinski 6, Sucic 5.5 (1' st Mkhitaryan 6), Dimarco 6.5 (21' st Luis Henrique 5.5); Thuram 5.5, Esposito 7 (21' st Bonny 5.5). In panchina: Di Gennaro, Martinez, Acerbi, Diouf, Darmian, Lavelli, Kaczmarski, Bastoni. Allenatore: Chivu 6. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Scalvini 6, Djimsiti 6.5, Kolasinac 5.5 (20' st Hien); Zappacosta 6, de Roon 6 (31' st De Ketelaere 6), Pasalic 5.5, Bernasconi 6; Samardzic 5 (6' st Ederson 7), Zalewski 5. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - A Esposito risponde Krstovic, l'Atalanta riprende l'Inter nel finale tra le polemiche Articoli correlati Leggi anche: Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemiche Inter-Atalanta, finale di fuoco a San Siro: Krstovic risponde a EspositoUn finale incandescente a San Siro sancisce un pareggio che lascia l’amaro in bocca all’Inter e premia la resilienza dell’Atalanta. Tutti gli aggiornamenti su Esposito risponde Argomenti discussi: Pronostico Cesena – Frosinone | Serie B Italia | 14 Marzo 2026. Inter ripresa dall’Atalanta: al gol di Pio Esposito risponde Krstovic tra le polemicheContinua il momento difficile della capolista che, dopo aver dominato per buona parte della partita, viene raggiunta a pochi minuti dal triplice fischio dall’ex Lecce. Grossa chance per il Milan ... ilgiornale.it Krstovic risponde a Pio Esposito: la Dea ferma l'Inter sull'1-1La cronaca, i voti e le pagelle del Fantacalcio di Inter-Atalanta, gara valida per la 29a giornata di Serie A Enilive 2025/26. fantacalcio.it