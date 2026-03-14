A Como pioverà tantissimo | doppia allerta meteo confermata e previsioni ora per ora

A Como è stata confermata un’allerta meteo con previsioni di pioggia intensa e prolungata, che coinvolge gran parte della Lombardia. Le autorità hanno emesso un avviso di rischio idrogeologico e di allerta per possibili criticità legate alle condizioni meteorologiche. Le previsioni indicano pioggia continua e forti rovesci, con aggiornamenti che saranno comunicati ora per ora.

La Protezione civile conferma l’allerta per piogge intense e rischio idrogeologico: rovesci già dal pomeriggio e fase più intensa in serata sul Lago di Como È confermata l’allerta meteo su Como e su gran parte della Lombardia per rischio iraulico e idrogeologico. Nel bollettino diffuso oggi, sabato 14 marzo, la Protezione civile regionale segnala un’intensificazione e una progressiva estensione delle precipitazioni dal primo pomeriggio su buona parte del territorio. Le piogge saranno generalmente moderate o forti sulla maggior parte della regione. Sui settori nord-occidentali, tra cui anche l’area del Lago di Como, saranno possibili locali intensificazioni a carattere di rovescio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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