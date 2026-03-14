A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Are 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi a Are, in Svezia, si svolge il gigante femminile di Coppa del Mondo 2025-2026, con otto atlete italiane in gara. La prima manche è prevista per le 10 di mattina, e tra le partecipanti c’è Sofia Goggia, che indossa il pettorale numero uno. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

Saranno ben otto le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 14 marzo, l’azione scatterà alle ore 10.00, e saranno 52 le atlete al via, con 14 Paesi rappresentati. Seconda run alle 13.00. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 10.00 E ALLE 13.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00 Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 10.24.30: la prima manche del gigante femminile di Are (Svezia), infatti, inizierà alle ore 10.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 1’45” l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Are 2026: n. di pettorale, tv, streaming Articoli correlati A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante delle Olimpiadi: n. di pettorale, tv, streamingA Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si assegnano le medaglie... A che ora parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Kranjska Gora 2025: n. di pettorale, tv, streamingSaranno ben nove le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di... Altri aggiornamenti su Sofia Goggia Temi più discussi: A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG in Val di Fassa 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Dove vedere la discesa libera femminile con Sofia Goggia in Val di Fassa; A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Val di Fassa 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Rivivi il LIVE! Pirovano si ripete in discesa, beffate Hütter e Suter. A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Val di Fassa 2026: n. di pettorale, tv, streamingSaranno ben nove le azzurre al via della discesa femminile della Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 6 ... oasport.it A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG in Val di Fassa 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia si presenterà con grandi ambizioni nel superG femminile della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse ... oasport.it Scopriamo l'ultima qualificata alle Finali di Coppa del Mondo, Sofia Goggia si gioca il trofeo di superG - facebook.com facebook Sofia #Goggia LIVE, discesa in Val di Fassa Coppa del Mondo: segui la gara di sci alpino oggi in diretta x.com