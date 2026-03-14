A che ora gli sport invernali oggi in tv | programma 14 marzo e streaming

Oggi, sabato 14 marzo, in televisione e in streaming, si svolgono diverse gare di sport invernali. La giornata include competizioni di sci e snowboard, con le prove di Coppa del Mondo in programma in vari orari. Gli appassionati possono seguire gli eventi sia sui canali televisivi dedicati sia attraverso le piattaforme online. La programmazione si concentra principalmente sulle discipline di sci alpino e freestyle.

Oggi sabato 14 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il superG maschile a Courchevel e il gigante femminile ad Are, la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le 50 km di Oslo, la Coppa del Mondo di biathlon andrà in scena a Otepaeae con le due inseguimenti, sul ghiaccio di Calgary proseguiranno i Mondiali di short track. Riflettori puntati sulle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, con una nutrita serie di eventi per le discipline protagoniste alle nostre latitudini. Da seguire con grande attenzione i Mondiali juniores di sci alpino (si disputerà lo slalom femminile a Narvik), completano il quadro la combinata nordica, il salto con gli sci e la Coppa del Mondo di snowboard con il PGS a Val St. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora gli sport invernali oggi in tv: programma 14 marzo e streaming Articoli correlati A che ora gli sport invernali oggi: programma 1° marzo, tv, streamingOggi, domenica 1° marzo, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, lo sci freestyle, lo... A che ora gli sport invernali oggi: programma sabato 7 marzo, tv, streamingBiathlonCombinata nordicaCoppa del MondoParalimpiadiSalto con gli sciSci AlpinoSci di fondoSnowboardSpeed SkatingSport in tvSport Invernali Oggi... Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 Aggiornamenti e notizie su sport invernali Temi più discussi: A che ora gli sport invernali oggi: programma domenica 8 marzo, tv, streaming; Paralimpiadi Milano Cortina 2026, il programma e il calendario; Campionati italiani di bob: annullati? Rinviati? Trasferiti da Cortina a Innsbruck? Facciamo il punto con la Federazione Italiana Sport Invernali e con la Fondazione Cortina; CERIMONIA APERTURA GIOCHI PARALIMPICI LO SPORT COSTRUISCE PONTI ED ABBATTE MURI. A che ora gli sport invernali oggi: programma sabato 28 febbraio, tv, streamingOggi sabato 28 febbraio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera maschile a Garmisch e ... oasport.it A che ora gli sport invernali oggi: programma domenica 8 marzo, tv, streamingOggi, domenica 8 marzo, saranno di scena diversi sport invernali oltre alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: si concluderanno le gare delle tappe di ... oasport.it Ancora una grande giornata per lo sport italiano ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro Emanuel Perathoner ha conquistato oggi la sua seconda medaglia d’oro, confermandosi tra i protagonisti assoluti dello snowboard paralimpic - facebook.com facebook Se se siamo tra i migliori negli sport invernali, se battiamo gli inglesi nel rugby e gli Stati Uniti nel baseball , forse e dico forse possiamo anche se sperare di tornare a disputare una Coppa del mondo di calcio Dai, ragazzi... x.com