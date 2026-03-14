A Bruxelles nel secondo giorno di Abruzzo experience a confronto imprese dell' agrifood e operatori internazionali

Secondo e ultimo giorno di lavori il 13 marzo a Bruxelles per l'iniziativa voluta dalla Regione Abruzzo e dall'Arap per lo sviluppo del settore agrifood “Questa giornata serve a far conoscere le nostre aziende attraverso incontri B2b pensati per favorire la sinergia tra domanda e offerta, mettendo in contatto importanti buyer internazionali con le imprese abruzzesi e creando le basi per future relazioni commerciali”, ha evidenziato Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore regionale all’Agricoltura. “Il nostro obiettivo è far crescere un progetto di internazionalizzazione sempre più strutturato, che stiamo portando avanti con il contributo di Arap. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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