A Brindisi un convegno sul rischio di disagi ed emarginazione per i giovani

A Brindisi si tiene un convegno dedicato alle difficoltà dei giovani nella società attuale, organizzato dall’associazione culturale “Miglio 365” e dal Polo BiblioMuseale. L’evento si svolge martedì 17 marzo 2026 alle 17:30 presso il museo “F”. L’incontro si concentra sui rischi di disagio ed emarginazione, coinvolgendo esperti e cittadini interessati a discutere delle problematiche che interessano la generazione più giovane.

BRINDISI - Quali sono le sfide che i giovani affrontano nella società di oggi? Come possiamo intervenire contro il disagio e l'emarginazione? L'associazione culturale “Miglio 365” e il Polo BiblioMuseale di Brindisi organizzano, per martedì 17 marzo 2026 alle 17:30, al museo “F. Ribezzo” di Brindisi (in piazza Duomo), il convegno dal titolo “I giovani nella società attuale tra disagi ed emarginazione: quali rimedi?”. Interverranno al dibattito, oltre agli studenti del liceo “Marzolla Leo Simone Durano,” studenti di altri istituti scolastici del territorio. Modera Francesco Buongiorno (già presidente dell'Istituzione per la Prevenzione dell'Emarginazione e del Disagio Sociale nella città di Brindisi). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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