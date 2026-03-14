A Bormio tornano i Pasquali capolavori segreti della tradizione alpina | grande festa domenica 5 aprile

A Bormio il 5 aprile si terrà una grande festa dedicata ai Pasquali, i tradizionali capolavori segreti della cultura alpina. Questa celebrazione coinvolge l’intera comunità da più di quattro secoli, unendo aspetti di fede, artigianato e identità popolare. La manifestazione rappresenta un momento importante nel calendario locale, con la partecipazione di molte persone che si preparano a celebrare questa tradizione consolidata.

Bormio (sondrio), 14 marzo 2026 – E' una delle tradizioni più sentite dalla comunità che da oltre 400 anni unisce fede, artigianato, creatività, identità popolare e coinvolge tutto il paese per un anno intero. Sono i Pasquali di Bormio, nel cuore dell'Alta Valtellina, un appuntamento che, come dice il nome, si rinnova ogni anno nel giorno di Pasqua. Per settimane bambini, giovani e anziani lavorano insieme per preparare le loro portantine allegoriche a significato religioso, vere opere di falegnameria e ingegneria, in attesa della mattina di Pasqua che quest'anno si celebra domenica 5 aprile: dalle prime ore del giorno, i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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A Bormio tornano i Pasquali, capolavori segreti della tradizione alpina: grande festa domenica 5 aprileDa oltre 400 anni unisce fede, artigianato, creatività, identità popolare e coinvolge tutto il paese per un anno intero. ilgiorno.it

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