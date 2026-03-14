A Bologna il V Meeting Lions Rivoluzione 4.0

A Bologna si tiene il quinto incontro del Meeting Lions “Rivoluzione 4.0” dedicato a esplorare come l’intelligenza artificiale sta modificando il linguaggio. L’evento riunisce professionisti e appassionati per discutere delle trasformazioni in atto, con interventi e tavole rotonde che affrontano il tema centrale. La manifestazione si svolge presso una sede cittadina e ha come obiettivo l’analisi delle novità nel campo comunicativo.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Come cambia il linguaggio nell’era dell’intelligenza artificiale? A questo interrogativo è dedicata la quinta edizione di “Rivoluzione 4.0 - Intelligenza artificiale: comunicazione, informazione e trasformazione digitale del linguaggio”, il meeting promosso da Lions Bologna Ets con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Comitato Unitario Professioni Intellettuali ER, Lions International, Custer ER Innovate e Custer ER Create, in programma venerdì 20 marzo alle ore 15.00 (registrazione dalle 14.30), nel salone della Guardia della prefettura di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Lions Club, il Meeting degli Auguri tra solidarietà e nuovi sociDurante il tradizionale Meeting degli Auguri, Maurizio Bonanno ha sottolineato l’importanza di essere Lions e di vivere appieno i valori del servizio. Il Lions Club Forlì Host ha due nuove socie. Donati mille euro alla Fondazione Lions Clubs InternationalIl Lions Club Forlì Host insieme al Leo Club si è riunito per la cena degli auguri di fine anno alla presenza di Stefano Maggiani, governatore del...