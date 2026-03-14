98 precari Arpa | blocco stabilizzazione Marchetta chiede

Il 14 marzo 2026, nella Camera Regionale, si discute della situazione dei 98 precari dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. Marchetta ha chiesto il blocco delle procedure di stabilizzazione, sollevando preoccupazioni tra i lavoratori. La discussione si concentra sulla richiesta di fermare temporaneamente il processo di assunzione e stabilizzazione dei precari dell’ente.

È sabato 14 marzo 2026 e l’aria nella Camera Regionale è densa di preoccupazione per i lavoratori dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente. La deputata agrigentina Rosellina Marchetta, che ricopre anche il ruolo di segretario del gruppo dell’Ars, ha depositato un atto ispettivo urgente rivolto al Governo regionale. L’obiettivo è ottenere risposte immediate sulla mancata attivazione delle procedure di stabilizzazione per i 98 dipendenti precari coinvolti nel progetto Fsc. I segnali d’allarme sono arrivati direttamente dai sindacati e dai lavoratori stessi, che denunciano l’assenza totale di atti concreti nonostante il recente aggiornamento della normativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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