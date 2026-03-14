Al Teatro San Carlo si terrà la presentazione di un volume dedicato a Sophia Loren, in occasione dei suoi 90 anni. L’evento è organizzato dalla Regione Campania e dalla Fondazione Film Commission, che celebrano così la carriera dell’attrice. Il libro raccoglie 560 foto rare e ripercorre ottant’anni di attività nel mondo del cinema.

La presentazione del volume dedicato a Sophia Loren si svolgerà al Teatro San Carlo, dove la Regione Campania e la Fondazione Film Commission celebreranno i 90 anni dell’attrice. L’opera, curata da Marcello Garofalo e pubblicata da Dario Cimorelli Editore, raccoglie 560 fotografie rare e analizza l’intero percorso artistico di 80 anni attraverso 480 pagine. Il progetto include già la pianificazione per un futuro Centro studi, sostenuto dall’acquisizione di un fondo privato proveniente dall’Emilia Romagna. L’iniziativa rientra nel Piano per la Cultura e il Turismo 20242025 della regione, confermando come l’eredità culturale sia uno strumento economico concreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 90 anni di Sophia: 560 foto rare e 80 anni di carriera

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